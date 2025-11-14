Ловчев о «Спартаке»: «За 20 лет тренеров 15 сменилось, так нельзя. Бесков принял команду в Первой лиге, и они не сразу стали чемпионами»
Евгений Ловчев: в «Спартаке» за 20 лет тренеров 15 сменилось, так нельзя.
Евгений Ловчев выразил недовольство частой сменой тренеров в «Спартаке».
На этой неделе московский клуб отправил в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
– У нас в «Спартаке» за последние 20 лет тренеров 15 сменилось, так нельзя. Невозможно каждый год менять специалистов и рассчитывать на успех.
– Но шестое место после 15 туров – не результат, которого ждали…
– Команда не играет в силу своих игроков. Только ленивый не говорит про защиту, нападение очень хорошее. Ждали большего, но такое бывает.
Великий тренер Бесков когда-то принял команду, которая была в Первой лиге и не сразу стали чемпионами. Только через год, и уже потом все время были вверху, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36713 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
