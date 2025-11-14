  • Спортс
Аршавин о сыне в «Спартаке»: «Для перехода в «Зенит» мало факторов. Деньгами ребенка не уговоришь, вот маму еще можно подкупить»

Андрей Аршавин прокомментировал игру сына за детский «Спартак».

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре 13-летнего сына за «Спартак».

– Ваш сын Арсений стал чемпионом в составе «Спартака». Следите за его успехами?

– Не смотрел, наверное, года три-четыре, как он играет. Когда дойдет до ЮФЛ, буду понимать уже уровень, а это произойдет только через два года.

Знаю, что он любит футбол, хочет играть. Но пока, как понимаю, играет не так много.

– Вы свыклись с тем, что Аршавин играет за «Спартак»?

– Пока это на уровне юношей, никак не отражается ни на его жизни, ни на моей. Да, соперничество принципиальное. Но по детям... Мне кажется, это немного неуместно.

Если он сыграет за «Спартак» в РПЛ против «Зенита», то это будет не очень (улыбается).

– Значит, надо перехватить раньше.

– Это мы сделаем. Но, видимо, только за большие деньги.

– В возрасте 15-16 лет такое возможно?

– Думаю, нереально. Мне кажется, там и мама не захочет. А если будет в порядке и окажется нужен «Спартаку» – возможно, и он сам. Поэтому мало факторов для перехода.

Только деньгами [заманивать], но ребенка точно не уговоришь. Вот маму еще можно подкупить, ха-ха! – сказал Аршавин.

Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
