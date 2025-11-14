Экс-директор «Барсы» Бордас: «Неймар сразу пожалел о переходе в «ПСЖ» и попросился обратно. Месси и Суарес добивались его возвращения. Мы договорились, но все отменили»
Экс-спортдиректор «Барселоны»: Неймар сразу пожалел о переходе в «ПСЖ».
Экс-спортдиректор и бывший член правления «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, что «Барселона» чуть не вернула Неймара.
– Между раздевалкой и руководством была очень тесная связь. Больше всего меня удивило то, что Неймар, уйдя из «Барселоны», попросился обратно. Он сразу пожалел об уходе.
– Когда он уехал в Париж?
– Да. Месси и Суарес добивались возвращения бразильца.
– И почему он не вернулся?
– Мы договорились, условия были достаточно хорошими, но в конечном счете было решено все отменить, – сказал Бордас.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38047 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости