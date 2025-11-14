  • Спортс
  Дуайт Йорк: «У Рэшфорда нет особых конкурентов в «Барселоне», не считая Ямаля. Маркус может поверить, что способен быть номером один, и затмить Ламина. Он вышел на пик»
17

Дуайт Йорк: «У Рэшфорда нет особых конкурентов в «Барселоне», не считая Ямаля. Маркус может поверить, что способен быть номером один, и затмить Ламина. Он вышел на пик»

Дуайт Йорк: Рэшфорд может затмить Ямаля.

Дуайт Йорк впечатлен игрой Маркуса Рэшфорда за «Барселону».

«Я удивлен, что они еще не выплатили 35 млн фунтов, потому что это по-настоящему хороший футболист.

Я защищал Маркуса, и надо отдать ему должное за то, как он играет за «Барселону» после сомнений некоторых людей в его роли в «Манчестер Юнайтед». Думаю, в «МЮ» он был несчастлив, а если ты там, где несчастлив, то как ты можешь хорошо играть? Он уехал в «Барселону», снова наслаждается футболом, и мы видим, как это влияет на его игру.

Он не превратился в великолепного игрока в «Барселоне» – он уже им был. Не сказать, что он покрыл себя славой в «МЮ», но там не было более талантливого футболиста, чем он. Теперь мы видим счастливого Рэшфорда, играющего так, как он умеет, и его ждет большой вызов.

Лионель Месси, Роналдиньо, Хави, Андрес Иньеста – вот кто играл за «Барселону» до него, как и Ромарио и тому подобные футболисты. Не думаю, что Рэшфорд уже на одном уровне с ними, но он способен создать в «Барселоне» собственное наследие.

Не считая Ламина Ямаля, особых конкурентов у него в этой команде не будет. У него есть шанс поверить в то, что он может стать номером один, даже затмить Ямаля. Ламин все еще растет, а Рэшфорд вышел на пик и достаточно хорош», – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью Snabbare.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38047 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
