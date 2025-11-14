Карпин о том, обыграла бы Хорватию нынешняя сборная России: «Мы не видели ее под давлением. Не знаем, как будет реагировать условный Кисляк в решающем матче»

Валерий Карпин ответил, могла бы эта Россия обыграть Хорватию.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем против команды Чили ответил на вопрос о том, могла бы нынешняя сборная обыграть Хорватию образца 2021 года.

В ноябре 2021 года России на выезде проиграла Хорватии (0:1) и не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022. С тех пор у команды не было официальных матчей в международных турнирах.

– У нынешнего состава было бы больше шансов обыграть ту Хорватию?

– Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью. Или под большим давлением. Я вроде все знаю, иду на экзамен, вытаскиваю билет и все забываю. Это ответственность.

Поэтому мы не знаем, как будет реагировать условный Матвей Кисляк в матче, где будет решаться судьба путевки на чемпионат мира, – сказал Валерий Карпин.