Рафаэл ван дер Варт: «У Роналду было больше кремов в спортивной сумке, чем у всех нас вместе. Это действительно странно»

Рафаэл ван дер Варт: у Роналду было больше кремов в сумке, чем у всей команды.

Рафаэл ван дер Варт считает, что Криштиану Роналду характерен нарциссизм.

«У него в спортивной сумке было больше кремов, чем у всех нас вместе. Это действительно странно.

Но при этом он же был настоящим зверем. Если он не забивал, то ворчал, но когда ты ежедневно тренируешься с таким парнем и видишь, что он вытворяет... Я и пяти процентов от этого не делал, скажем так», – отметил экс-хавбек «Реала » в программе Vandaag Inside.