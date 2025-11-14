Рафаэл ван дер Варт: «У Роналду было больше кремов в спортивной сумке, чем у всех нас вместе. Это действительно странно»
Рафаэл ван дер Варт: у Роналду было больше кремов в сумке, чем у всей команды.
Рафаэл ван дер Варт считает, что Криштиану Роналду характерен нарциссизм.
«У него в спортивной сумке было больше кремов, чем у всех нас вместе. Это действительно странно.
Но при этом он же был настоящим зверем. Если он не забивал, то ворчал, но когда ты ежедневно тренируешься с таким парнем и видишь, что он вытворяет... Я и пяти процентов от этого не делал, скажем так», – отметил экс-хавбек «Реала» в программе Vandaag Inside.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?37991 голос
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal Primeur
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости