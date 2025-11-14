Рафаэл ван дер Варт: «Роналду и португальцам не понравилась моя шутка про то, что только его пипиську я не видел. Криштиану – приятный партнер, но был сосредоточен лишь на себе»

Рафаэл ван дер Варт: шутка про пипиську Роналду ему не понравилась.

Рафаэл ван дер Варт вновь вспомнил свои слова про пенис Криштиану Роналду .

«Роналду был очень приятным партнером, но мы его особо не видели. Он был сосредоточен только на себе.

Однажды я пошутил, что он единственный футболист, чьей пиписьки я не видел, потому что он всегда приходил первым и уходил последним. В Португалии людям это не понравилось, ему – тоже», – сказал экс-хавбек «Реала » в программе Vandaag Inside.

