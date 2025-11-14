Рафаэл ван дер Варт: «Роналду и португальцам не понравилась моя шутка про то, что только его пипиську я не видел. Криштиану – приятный партнер, но был сосредоточен лишь на себе»
Рафаэл ван дер Варт вновь вспомнил свои слова про пенис Криштиану Роналду.
«Роналду был очень приятным партнером, но мы его особо не видели. Он был сосредоточен только на себе.
Однажды я пошутил, что он единственный футболист, чьей пиписьки я не видел, потому что он всегда приходил первым и уходил последним. В Португалии людям это не понравилось, ему – тоже», – сказал экс-хавбек «Реала» в программе Vandaag Inside.
Ван дер Варт о критике за слова о пенисе Роналду: «Я сказал, что не видел только его пипиську, потому что он поздно уезжал, это был комплимент, но у португальцев не очень хорошее чувство юмора»
Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел – Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»