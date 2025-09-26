«Спартак» проведет переговоры с Денисовым о новом контракте и не продлит договор с Рябчуком (Сергей Егоров)

«Спартак» может продлить контракт с Даниилом Денисовым.

Красно-белые в ближайшее время проведет переговоры и может подписать новое соглашение с 22-летним правым защитником, сообщил журналист Сергей Егоров.

В этом сезоне Даниил Денисов провел 8 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить по ссылке .

Также, по данным Егорова, «Спартак» не планирует продлевать соглашение с 27-летним Олегом Рябчуком .

Действующее соглашение левого защитника рассчитано до июня 2026 года. В этом сезоне он сыграл 4 игры за «Спартак » в РПЛ . Статистику футболиста можно изучить по ссылке .