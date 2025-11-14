Ринат Билялетдинов: «Кто пытался оставить революционные следы в футболе, только наследили. Ничего не изменилось по сравнению с тем, что преподавали в 1990-х. Но умники наших тренеров физруками называют»

Ринат Билялетдинов: кто пытался оставить революционные следы, только наследили.

Ринат Билялетдинов считает, что в футболе мало что изменилось за последние десятилетия.

«Не смотрите чересчур долго хорошие вещи. Потому что привыкаете, а потом мучаетесь.

Что бы тут ни говорили про тренеров – вот физруками называют, старым мышлением, всякими обидными словами наших тренеров. Вот эти умники забывают базовые постулаты футбола, которые никуда не делись.

Я помню, как меня обучали в Высшей школе тренеров в конце 1990-х годов, – ничего не изменилось по сравнению с тем, что нам преподавали. А мы изучали опыт голландцев, сборной СССР , когда в 1988 году в финале проиграли как раз голландцам. Но все это изучали, опыт клубов и сборных успешных.

Сейчас ничего не поменялось, кто бы что ни говорил. Кто пытался оставить революционные следы, только наследили и уходили. Потому что тактические революции можно по пальцам пересчитать», – отметил экс-тренер «Рубина».