  Ринат Билялетдинов: «Кто пытался оставить революционные следы в футболе, только наследили. Ничего не изменилось по сравнению с тем, что преподавали в 1990-х. Но умники наших тренеров физруками называют»
10

Ринат Билялетдинов: «Кто пытался оставить революционные следы в футболе, только наследили. Ничего не изменилось по сравнению с тем, что преподавали в 1990-х. Но умники наших тренеров физруками называют»

«Не смотрите чересчур долго хорошие вещи. Потому что привыкаете, а потом мучаетесь.

Что бы тут ни говорили про тренеров – вот физруками называют, старым мышлением, всякими обидными словами наших тренеров. Вот эти умники забывают базовые постулаты футбола, которые никуда не делись.

Я помню, как меня обучали в Высшей школе тренеров в конце 1990-х годов, – ничего не изменилось по сравнению с тем, что нам преподавали. А мы изучали опыт голландцев, сборной СССР, когда в 1988 году в финале проиграли как раз голландцам. Но все это изучали, опыт клубов и сборных успешных.

Сейчас ничего не поменялось, кто бы что ни говорил. Кто пытался оставить революционные следы, только наследили и уходили. Потому что тактические революции можно по пальцам пересчитать», – отметил экс-тренер «Рубина».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoРинат Билялетдинов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Нидерландов по футболу
logoсборная СССР
