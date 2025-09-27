Ринат Билялетдинов: «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака», если опираться на статистику. Красно-белые делают ставку на иностранных футболистов»
«Процент россиян, который регулярно играет в «Спартаке», очень мал. Кому там забивать?
Вратарь только регулярно выходит, но он не забивающий. Литвинов в обороне, Денисов там же, Умяров в этот же список. Зобнин на замене. Дмитриев – светлое пятно в этой команде. Мне импонирует этот игрок.
Но в «Локомотиве» я почти не вижу иностранцев, поэтому наши ребята там и забивают. У железнодорожников как раз в обороне пара иностранцев выходит, и все.
Меня радует, что результат дают российские ребята. Логично, что статистика в пользу «Локомотива». «Спартак» делает ставку на иностранных футболистов. Почему-то не закрепляются они там.
Игнатов был перспективный, взяли и отдали. Много фамилий можно называть. Если опираться на статистику, то «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака».
Это новая народная команда. Они еще и большое количество своих игроков отдали другим клубам», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Ринат Билялетдинов.