Ринат Билялетдинов: «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака», если опираться на статистику. Красно-белые делают ставку на иностранных футболистов»

Ринат Билялетдинов назвал «Локомотив» новой народной командой.

«Процент россиян, который регулярно играет в «Спартаке », очень мал. Кому там забивать?

Вратарь только регулярно выходит, но он не забивающий. Литвинов в обороне, Денисов там же, Умяров в этот же список. Зобнин на замене. Дмитриев – светлое пятно в этой команде. Мне импонирует этот игрок.

Но в «Локомотиве» я почти не вижу иностранцев, поэтому наши ребята там и забивают. У железнодорожников как раз в обороне пара иностранцев выходит, и все.

Меня радует, что результат дают российские ребята. Логично, что статистика в пользу «Локомотива ». «Спартак» делает ставку на иностранных футболистов. Почему-то не закрепляются они там.

Игнатов был перспективный, взяли и отдали. Много фамилий можно называть. Если опираться на статистику, то «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака».

Это новая народная команда. Они еще и большое количество своих игроков отдали другим клубам», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Ринат Билялетдинов .