  • Виктор Онопко: «С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире. РПЛ сильна, и в матчах против других сборных подтверждается, что у нас все хорошо в футболе»
«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение – это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе.

С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», – заявил член тренерского штаба сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
