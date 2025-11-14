Виктор Онопко: «С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире. РПЛ сильна, и в матчах против других сборных подтверждается, что у нас все хорошо в футболе»

Виктор Онопко: с нами хотят играть, нас любят в Европе и мире.

Виктор Онопко уверен, что в других странах любят российские команды.

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение – это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе.

С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», – заявил член тренерского штаба сборной России.