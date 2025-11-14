Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»

Карпин о встрече с детьми из «Сириуса»: не было повода ответить «Ну и?».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от общения со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус».

«Фон после встречи с детьми в Сириусе сильно отличается от того фона, когда журналисты на пресс‑конференциях всякую ерунду спрашивают. Замечательные вопросы, особенно про детство , эта детская искренность мотивирует.

Сегодня не было повода ответить «Ну и?», потому что вопросы были нормальные», – сказал Карпин.