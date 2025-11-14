  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от общения со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус». 

«Фон после встречи с детьми в Сириусе сильно отличается от того фона, когда журналисты на пресс‑конференциях всякую ерунду спрашивают. Замечательные вопросы, особенно про детство, эта детская искренность мотивирует.

Сегодня не было повода ответить «Ну и?», потому что вопросы были нормальные», – сказал Карпин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
