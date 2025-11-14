Карпин о детстве: «Воровали яблоки, играли на улице в футбол, прятки, пятнашки, банки, зимой – в хоккей. Гаджетов не было»

Валерий Карпин: в детстве воровал яблоки.

Валерий Карпин поделился воспоминаниями о своем детстве.

РФС организовал встречу главного тренера сборной России со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус».

– Что вы не сделали в детстве, о чем сейчас жалеете?

– Все сделал, наверное. Все, что было доступно на тот момент в советское время. Все те вещи, которые можно было делать. Воровать яблоки, играть на улице во всевозможные игры… Гаджетов у нас не было, поэтому играли в футбол, в прятки, пятнашки, банки, зимой – в хоккей.

Наверное, жалею, если это можно назвать сожалением, [что надо было] больше времени проводить с семьей, с мамой. Где‑то в кино почаще ходить, потому что времени на это не было. Этого в детстве не хватило. Хотя я в целом я об этом не жалею, – сказал Карпин.