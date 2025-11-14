Карпин ориентируется на работу Пепа, Клоппа и Симеоне: «Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если таких нет, то мало что получится»

Карпин: Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей.

Главный тренер московского «Динамо » и сборной России Валерий Карпин отметил, что ориентируется на работу Пепа Гвардиолы , Юргена Клоппаи Диего Симеоне, но все зависит от качества футболистов в составе.

– Кто из тренеров является для вас примером для подражания?

– Одного не назову, их несколько. Пепу Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если таких футболистов нет, то подражать можно, но мало что получится.

Юрген Клопп – для подражания. Диего Симеоне кому‑то нравится, кому‑то не нравится, но эти тренеры добиваются результата со своими футболистами.

– Полузащитник – идеальная позиция для будущего тренера?

– Необязательно. Клопп был центральным защитником и нападающим, но точно не полузащитником. Гвардиола был тонкий полузащитник, Симеоне – не тонкий, но тоже полузащитник, Алонсо...

Я бы прям так не связывал позицию. Возможно, это помогает, но не определяющую роль играет, – сказал Карпин.

РФС организовал встречу главного тренера сборной со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус».