Валерий Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам. Великий Месси не стал бы лучшим без хороших футболистов»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как решает споры между футболистами.
– Бывают ли споры между игроками? Как их решаете?
– Споры между игроками бывают. У нас, футболистов, повышенное эго, каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов.
Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. Споры приходится разруливать, но когда они идут во благо команды, это хорошо, – сказал Карпин.
РФС организовал встречу главного тренера сборной со школьниками из Президентской академии в образовательном центре «Сириус».
