Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год

Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита».

Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита », сообщили в клубе.

30-летний защитник «Зенита» длительное время восстанавливался после травмы ахилла, полученной на сборах в январе 2025 года.

Караваев не играл почти год. Последний раз он выходил на поле в игре Фонбет Кубка России с «Ахматом» 27 ноября.

Защитник выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 18 матчах.