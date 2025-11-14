Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год
Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита», сообщили в клубе.
30-летний защитник «Зенита» длительное время восстанавливался после травмы ахилла, полученной на сборах в январе 2025 года.
Караваев не играл почти год. Последний раз он выходил на поле в игре Фонбет Кубка России с «Ахматом» 27 ноября.
Защитник выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 18 матчах.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
