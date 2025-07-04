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Караваев из «Зенита» восстановится после травмы ахилла в октябре («СЭ»)

Вячеслав Караваев сможет вернуться на поле в октябре.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

30-летний защитник «Зенита» продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, полученной на сборах в январе 2025 года.

Ожидалось, что игрок вылечится к сентябрю, но после недавнего обследования в Катаре принято решение не форсировать события.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 18 матчах.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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