Караваев из «Зенита» восстановится после травмы ахилла в октябре («СЭ»)
Вячеслав Караваев сможет вернуться на поле в октябре.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
30-летний защитник «Зенита» продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, полученной на сборах в январе 2025 года.
Ожидалось, что игрок вылечится к сентябрю, но после недавнего обследования в Катаре принято решение не форсировать события.
Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 18 матчах.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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