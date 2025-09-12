Караваев о сборной России: «Такой состав точно вышел бы из группы на Евро и ЧМ – если будем действовать так же спокойно, через пас»

Вячеслав Караваев считает, что сборная России вышла бы из группы на Евро и ЧМ.

В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и обыграла Катар (4:1) в BetBoom товарищеских матчах.

– Чего бы эта сборная могла достичь на крупном турнире? Вот на Евро, например. Отобрались бы на Евро?

– Думаю, да. Ну, с таким составом, если говорим по последней игре с Катаром, которая была, – такой состав, мне кажется, из группы точно должен выйти. Если по игре так же будем действовать, спокойно, прям через пас, прессинг, то думаю, что из группы точно должны выйти.

– На чемпионате мира?

– На чемпионате мира тоже, – сказал защитник «Зенита » и сборной России в выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».