Караваев о сборной России: «Такой состав точно вышел бы из группы на Евро и ЧМ – если будем действовать так же спокойно, через пас»
Вячеслав Караваев считает, что сборная России вышла бы из группы на Евро и ЧМ.
В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и обыграла Катар (4:1) в BetBoom товарищеских матчах.
– Чего бы эта сборная могла достичь на крупном турнире? Вот на Евро, например. Отобрались бы на Евро?
– Думаю, да. Ну, с таким составом, если говорим по последней игре с Катаром, которая была, – такой состав, мне кажется, из группы точно должен выйти. Если по игре так же будем действовать, спокойно, прям через пас, прессинг, то думаю, что из группы точно должны выйти.
– На чемпионате мира?
– На чемпионате мира тоже, – сказал защитник «Зенита» и сборной России в выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «СБГ ШОУ»
