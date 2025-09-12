  • Спортс
  • Караваев о сборной России: «Такой состав точно вышел бы из группы на Евро и ЧМ – если будем действовать так же спокойно, через пас»
18

Караваев о сборной России: «Такой состав точно вышел бы из группы на Евро и ЧМ – если будем действовать так же спокойно, через пас»

Вячеслав Караваев считает, что сборная России вышла бы из группы на Евро и ЧМ.

В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и обыграла Катар (4:1) в BetBoom товарищеских матчах. 

Чего бы эта сборная могла достичь на крупном турнире? Вот на Евро, например. Отобрались бы на Евро?

– Думаю, да. Ну, с таким составом, если говорим по последней игре с Катаром, которая была, – такой состав, мне кажется, из группы точно должен выйти. Если по игре так же будем действовать, спокойно, прям через пас, прессинг, то думаю, что из группы точно должны выйти.

На чемпионате мира?

– На чемпионате мира тоже, – сказал защитник «Зенита» и сборной России в выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «СБГ ШОУ»
logoСборная России по футболу
logoВячеслав Караваев
logoЗенит
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoчемпионат мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
