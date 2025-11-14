Хиддинк об Акинфееве: «Он может поймать любой мяч, летящий в ворота. В этом Игорь был лучшим среди всех вратарей, с кем я работал. Он также умел начинать атаки тонкими передачами»

Гус Хиддинк: Акинфеев может поймать любой мяч, летящий в ворота.

Гус Хиддинк оценил сильные качества Игоря Акинфеева .

«Игорь Акинфеев запомнился мне добрым парнем с менталитетом победителя. Он всегда нравился мне как игрок и продолжает нравиться сейчас. Я могу пожелать ему и его близким только всего самого наилучшего.

Акинфеев хочет играть до 45 лет? Игорь может спокойно это сделать. Он очень силен физически, а еще обладает особым навыком – он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал.

Помимо этого, он потрясающе умел начинать атаки тонкими передачами. Можно сказать, что в этом он смог опередить время», – сказал бывший главный тренер сборной России.

