  • Мартинес про 0:2 с Ирландией: «Забивать голы – самое сложное в футболе. Португалия плохо начала, а удаление Роналду осложнило игру»
7

Мартинес про 0:2 с Ирландией: «Забивать голы – самое сложное в футболе. Португалия плохо начала, а удаление Роналду осложнило игру»

Тренер Португалии о 0:2 с Ирландией: в футболе самое сложное – забивать голы.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение сборной в матче с Ирландией (0:2) в квалификации ЧМ-2026.

– Португалия снова столкнулась с трудностями в игре против команды, которая играет низким блоком. Почему?

– В футболе самое сложное – забивать голы. Мы также играли против Армении, действовавшей низким блоком, и забили пять мячей.

Мы начали матч очень плохо; нам не хватало Педру Нету, Нуну Мендеша и Бруну Фернандеша, с которыми у нас уже отработаны схемы. Нам не хватало четкости с мячом, точности.

Ирландия играет надежно, и когда мы пропустили, то знали, что у нас будут проблемы. Все, что могло пойти не так, пошло не так, и все, что могло пойти хорошо для Ирландии, пошло хорошо. Во втором тайме мы попробовали все, но удаление Криштиану осложнило игру.

– Это ваше первое поражение в отборочном цикле, что это значит?

– Было бы хорошо провести еще 43 матча без поражений. 42 матча без поражений на уровне сборной – это ненормально. Это также первое удаление Роналду за 226 матчей.

Нужно быть самокритичным, но поражения – это контекст. Если мы победим дома, то попадем на чемпионат мира. Сложные матчи – это норма в футболе, – сказал Мартинес.

Мартинес об удалении Роналду: «Здоровый защитник так драматично упал на газон. Хотим выиграть следующий матч ради Криштиану»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: A Bola
