Мартинес об удалении Роналду: «Здоровый защитник так драматично упал на газон. Хотим выиграть следующий матч ради Криштиану»

Роберто Мартинес: мы хотим выиграть следующий матч ради Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал удаление Криштиану Роналду за удар локтем в спину защитнику Даре О’Ши в матче с командой Ирландии (0:2) в отборе ЧМ-2026.

– Как вы можете объяснить действия Роналду?

– Это было сложно, он переживает за команду, его долго держали, толкали, и когда он попытался отойти от игрока, он делает действие, которое, я считаю, не было таким плохим, как показывают камеры.

Другой тренер [сборной Ирландии, Хеймир Хадльгримссон] сказал , что Роналду пытался влиять на судей, а в конце здоровый центральный защитник так драматично упал на газон… Теперь мы хотим выиграть следующий матч ради Роналду, – сказал Мартинес.

Прямая красная Роналду: ударил соперника локтем. Психанул