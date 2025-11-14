Валерий Карпин: «Динамо» не вылетит. Вы мне столько бредовых вопросов задали, что уже ничего не удивляет»
Валерий Карпин вновь заявил, что «Динамо» не вылетит из РПЛ.
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил, не считает ли унизительным вопрос о возможном вылете бело-голубых из Мир РПЛ.
– У вас недавно спросили на пресс-конференции «не вылетит ли «Динамо». Вам не показался этот вопрос странным и даже унизительным?
– Вы мне столько таких бредовых вопросов задали, что уже ничего не удивляет. Моя реакция? «Динамо» не вылетит, – сказал Карпин.
Бело-голубые занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ после первого круга.
