Валерий Карпин: «Динамо» не вылетит. Вы мне столько бредовых вопросов задали, что уже ничего не удивляет»

Валерий Карпин вновь заявил, что «Динамо» не вылетит из РПЛ.

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил, не считает ли унизительным вопрос о возможном вылете бело-голубых из Мир РПЛ .

– У вас недавно спросили на пресс-конференции «не вылетит ли «Динамо». Вам не показался этот вопрос странным и даже унизительным?

– Вы мне столько таких бредовых вопросов задали, что уже ничего не удивляет. Моя реакция? «Динамо » не вылетит, – сказал Карпин.

Бело-голубые занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ после первого круга.