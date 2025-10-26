  • Спортс
  Ямаль получил 4 из 10 от Marca за матч с «Реалом» – худшую оценку в класико. У Беллингема 9, у Мбаппе, Шченсного и Милитао – 8
Ямаль получил 4 из 10 от Marca за матч с «Реалом» – худшую оценку в класико. У Беллингема 9, у Мбаппе, Шченсного и Милитао – 8

Ламин Ямаль получил худшую оценку за класико от Marca.

«Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги. Газета Marca выставила всем игрокам оценки за этот матч по десятибалльной шкале.

Оценки «Барселоны»: Войчех Шченсны – 8, Жюль Кунде – 4,5, Эрик Гарсия – 4,5, Пау Кубарси – 4,5, Алекс Бальде – 4,5, Френки де Йонг – 5, Педри – 6, Ламин Ямаль – 4, Фермин Лопес – 6, Маркус Рэшфорд – 6, Ферран Торрес – 4,5.

Тренер: Маркус Зорг – 5.

Оценки «Реала»: Тибо Куртуа – 7,5, Федерико Вальверде – 6, Эдер Милитао – 8, Дин Хейсен – 7,5, Альваро Каррерас – 6, Орельен Тчуамени – 7,5, Эдуардо Камавинга – 7, Арда Гюлер – 5, Джуд Беллингем – 9, Винисиус Жуниор – 7,5, Килиан Мбаппе – 8.

Тренер: Хаби Алонсо – 7.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
