  • Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»
Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»

Хаби Алонсо: Мбаппе – первый пенальтист.

Хаби Алонсо высказался о нереализованном Винисиусом Жуниором пенальти.

Вингер «Реала» не сумел отличиться с точки в матче против «Валенсии» в 11-м туре Ла Лиги (4:0) – его удар отразил вратарь Хулен Агирресабала.

О своей реакции после нереализованного пенальти

«Это потому, что он не реализовал пенальти, ведь счет мог быть 3:0 еще до перерыва, но потом Джуд [Беллингем] забил. Было разочарование от того, что мы могли бы сделать счет 3:0, и все.

Мы назначаем пенальтистов, и первым идет Килиан [Мбаппе]. Дальше они принимают решения. Мне нравится, когда они берутся бить пенальти, потому что это хорошая возможность. Килиан забил первый [одиннадцатиметровый], и я бы хотел, чтобы он забил и второй. Это не так уж важно. Килиан все равно первый пенальтист».

О выступлении Винисиуса

«Он провел очень хорошую игру», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
