  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
4

Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»

Дмитрий Парфенов: опытные игроки не поверили в мою отставку из «Торпедо».

Дмитрий Парфенов рассказал, как его уволили с поста тренера «Торпедо».

- После месяца работы в «Торпедо» у вас было предчувствие, что с вами расстанутся?

— И близко такого не было! А вот то, что команда приняла наши требования, становится той, какой мы, тренеры, хотим ее видеть, чувствовал. Тем более мы подошли к серии из четырех домашних матчей. Выиграй мы их, могли бы серьезно поправить свое положение, подняться выше.

— Вспомните день, когда вам объявили о расставании.

— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «Надо заехать в офис». Я еще спросил у нового гендиректора: «Можно, зайду после тренировки?» Ответ: «Нет, нужно до».

— И как вам объявили об увольнении?

— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.

— Не поинтересовались, какие к вашей работе есть претензии?

— А какой смысл? Гендиректора только-только назначили и сверху дали команду мне все это озвучить. Это же не его решение.

— Были в шоке?

— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?

— А эту тренировку, на которую вы ехали, в итоге проводил уже штаб Кононова?

— Да. Я же озвучил решение акционеров своим помощникам. Они сначала не поверили, подумали, что я так вот шучу…

— Не поверили?

— Нет, конечно! Ну, ничего же не предвещало! И мы собрали административный штаб, объяснили ситуацию. Там тоже никто ничего не мог понять. Потом дождались ребят и до тренировки собрали их с нашим тренерским штабом в раздевалке. Поблагодарил, попрощались...

— И как ребята восприняли известие о вашем уходе?

— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну, сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца! – сказал Парфенов.

После 18 туров «Торпедо» занимает в Первой лиге предпоследнее, 17-е, место.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35622 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Парфенов
logoТорпедо
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Титов: «В России есть тренеры, для которых «Спартак» – это жизнь: Тихонов, Парфенов, Аленичев. Уверен, клуб уже с кем-то договорился»
12 ноября, 15:24
Парфенов готов возглавить «Спартак»: «Команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать»
12 ноября, 09:53
Романцев об отставке Парфенова из «Торпедо» через месяц после назначения: «Паноптикум, да и только! Начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем»
31 октября, 06:59
Главные новости
Мбаппе – самый юный игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле
4 минуты назад
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану
15 минут назадLive
«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо
40 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
47 минут назадТесты и игры
Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»
сегодня, 15:45
Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин вывели людей на улицы. Сейчас больше будут узнавать Артема. Возможно, все будут узнавать Акинфеева, если они будут втроем»
сегодня, 15:32
Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед матчем с «Балтикой» я спросил игроков, нужно ли возвращать Сашу в состав. Ответ можно понять по заявке»
сегодня, 15:20
МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»
сегодня, 14:59
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
сегодня, 14:54
Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Захаряна об интересе «ПСЖ»: «Как могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет»
2 минуты назад
Барнс не считает, что трофей делает сезон успешным: «Постекоглу выиграл ЛЕ – и что с ним стало? А если «Ливерпуль» уступит «Барселоне» в полуфинале ЛЧ, будет ли это провалом?»
21 минуту назад
В Петербурге открылась посвященная «Зениту» фотовыставка: «Реализована к столетию клуба»
34 минуты назадФото
Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»
51 минуту назад
Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м
сегодня, 15:05
Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»
сегодня, 14:43
Люксембург – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Польша – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год
сегодня, 14:39
Тренер Чили о матче с Россией: «Мы хотим доминировать. Россияне сильны как команда, не хочу никого выделять»
сегодня, 14:28