  • Парфенов готов возглавить «Спартак»: «Команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать»
118

Парфенов готов возглавить «Спартак»: «Команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать»

Дмитрий Парфенов выразил готовность возглавить «Спартак».

Дмитрий Парфенов высказался о возможности стать главным тренером «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

– Есть версия, что в «Спартак» нужно назначить русского тренера. Вы бы хотели возглавить красно‑белых?

– Думаю, что если вы спросите у любого тренера, то он ответит, что да. Я не чужой человек для этой команды, поэтому да.

Здесь вопрос стоит не просто в «поработать в «Спартаке». У нас вот уже приезжали поработать… Речь о том, чтобы дать результат.

– Понимаете, что нужно сделать, чтобы «Спартак» стал бороться за чемпионство?

– Почему нет? Эта команда должна бороться за золото. У меня достаточно опыта. Я точно знаю, что делать, – сказал Дмитрий Парфенов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
