Конте о травме де Брюйне: «Наполи» потерял его и Лукаку – двух лучших игроков. Абсурд говорить, что нам это помогло. Мы помеха для них, вероятно»
Антонио Конте высказался о влиянии травмы Кевина де Брюйне на «Наполи».
Полузащитник неаполитанцев получил травму двуглавой мышцы правого бедра в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1).
Сегодня бельгиец был успешно прооперирован в Антверпене. По данным Sky Sport Italia, хавбек пропустит от 3 до 4 месяцев.
«Все лето ходили разговоры о большом подкреплении, и мы потеряли де Брюйне и Лукаку, двух лучших игроков.
Кто-то говорит, что, возможно, нам это помогло. Это абсурд, но это нормально, потому что мы, вероятно, помеха», – сказал главный тренер «Наполи».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
