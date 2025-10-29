Конте о травме де Брюйне: «Наполи» потерял его и Лукаку – двух лучших игроков. Абсурд говорить, что нам это помогло. Мы помеха для них, вероятно»

Антонио Конте высказался о влиянии травмы Кевина де Брюйне на «Наполи».

Полузащитник неаполитанцев получил травму двуглавой мышцы правого бедра в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1).

Сегодня бельгиец был успешно прооперирован в Антверпене. По данным Sky Sport Italia, хавбек пропустит от 3 до 4 месяцев.

«Все лето ходили разговоры о большом подкреплении, и мы потеряли де Брюйне и Лукаку , двух лучших игроков.

Кто-то говорит, что, возможно, нам это помогло. Это абсурд, но это нормально, потому что мы, вероятно, помеха», – сказал главный тренер «Наполи ».