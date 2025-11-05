«Реал» и Упамекано устно согласовали бесплатный переход летом 2026-го. Защитник «Баварии» интересен и «ПСЖ» (Foot Mercato)

«Реал» устно договорился ог переходе Дайо Упамекано летом.

По данным Foot Mercato, клуб устно договорился с защитником о переходе на правах свободного агента летом 2026 года, когда истечет контракт Упамекано с «Баварией». Мюнхенцы также направили французу предложение о продлении соглашения, но сторонам пока не удалось достичь соглашения.

Сообщается, что «Реал » считает Упамекано приоритетной трансферной целью для усиления обороны на фоне возможного ухода Давида Алабы и Антонио Рюдигера, чьи контракты истекают летом. Кроме того, «сливочные» по-прежнему не исключают подписание Ибраима Конате . При этом за обоими защитниками также следит «ПСЖ ».

В сезоне-2025/26 Упамекано провел за «Баварию» 8 матчей в Бундеслиге. Его подробную статистику можно найти здесь .