Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»

Килиан Мбаппе: все клубы захотят такого игрока, как Дайо Упамекано.

Килиан Мбаппе высоко оценил игру защитника «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось , что «Реал », за который выступает Мбаппе, устно договорился с Упамекано о переходе на правах свободного агента летом 2026 года, когда истечет его контракт с мюнхенцами.

«Упамекано ? В этом сезоне его называют одним из лучших защитников мира. Он доминирующий защитник.

Он играет за большой клуб. Не так много клубов большего масштаба, но они есть.

Я ничего не буду говорить, но, когда речь заходит о таком игроке, как он, все клубы будут его хотеть», – заявил Мбаппе.