Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»
Килиан Мбаппе: все клубы захотят такого игрока, как Дайо Упамекано.
Килиан Мбаппе высоко оценил игру защитника «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Реал», за который выступает Мбаппе, устно договорился с Упамекано о переходе на правах свободного агента летом 2026 года, когда истечет его контракт с мюнхенцами.
«Упамекано? В этом сезоне его называют одним из лучших защитников мира. Он доминирующий защитник.
Он играет за большой клуб. Не так много клубов большего масштаба, но они есть.
Я ничего не буду говорить, но, когда речь заходит о таком игроке, как он, все клубы будут его хотеть», – заявил Мбаппе.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26868 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости