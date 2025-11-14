  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
17

Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости

1. В квалификации ЧМ-2026 Франция разгромила Украину (4:0) благодаря дублю Мбаппе, Италия обыграла Молдову (2:0), Англия победила Сербию (2:0), Норвегия с Холандом разгромила Эстонию (4:1).

Жарче всего было в Ирландии, где местная сборная обыграла Португалию (2:0). Роналду психанул и ударил соперника локтем в спину, за что был удален после ВАР. До красной Криштиану жестом показывал утереть слезы игрокам Ирландии – после удаления так развлекались уже болельщики ирландцев.

Франция вышла на ЧМ в 8-й раз подряд, а Армения и Азербайджан потеряли шансы попасть на турнир. Есть интересные расклады: Италии надо побеждать Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ, а Украине нужно обыгрывать Исландию для выхода в стыки.

Okko провел трансляции матчей дня в формате аудиодескрипции в рамках акции к Международному дню слепых. Это поддержка инициативы незрячего автора Трибуны.

2. В Fonbet КХЛ «Авангард» победил «Трактор» (3:2), «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» (5:4).

3. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Флориде» (3:6), Овечкин остался без очков, Тарасов записал в актив 1-ю победу за «Пантерс», Маршанд набрал 1000 очков в лиге. «Коламбус» одолел «Эдмонтон» (5:4), Марченко набрал очки в 10-м матче подряд, Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь

4. Итоговый турнир ATP. Алькарас и Де Минаур вышли в полуфинал. Карлос завершит год первой ракеткой мира. 

5. НБА. 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд» и другие результаты

6. Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова – в таком случае Александр догонит Дзюбу по голам в сборной. Кержаков отреагировал: «Классно, если бы мне вернули этот гол, и мы с Дзюбой опять бы поравнялись». Агенту Дзюбы идея не нравится: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов».

7. Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного.

8. Кубок мира по шахматам. 1/16 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев победили соперников на тай-брейке и вышли в следующую стадию.

9. Россия сыграет на ЧМ по следж-хоккею в дивизионе С – низшем по статусу. В 2021-м у сборной была бронза.

10. Дегтярев обсудил с Канделаки работу «Матч ТВ» и вручил ей медаль Озерова на форуме «Россия – спортивная держава».

11. Ямаль за гол «Эспаньолу», Алеррандро за гол «Крузейро» и Райс за гол «Реалу» номинированы на премию Пушкаша.

12. Фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу «Миротворца».

13. Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в декабре в Майами.

14. Дядя Рубиалеса бросил яйца в племянника на презентации его книги о скандале после поцелуя с Эрмосо. Бывший президент Королевской испанской федерации футбола подаст на родственника в суд.

Цитаты дня.

Акинфеев о любимом фильме: «Морозко» – стабильно первое место. Я прожил в СССР всего четыре года, но почему-то тянет туда. Люблю все классические картины, от «Афони» до «Ивана Васильевича»

Соболев о трансфере в «Зенит»: «Еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака», предлагали контракт – я его даже не смотрел. В моменте захотел, здесь можно выигрывать трофеи»

Бардаков о США: «Чек на 200 долларов в ресторане, а сверху еще 20% чаевых и налог. Чаевые обязательны! Не понимаю, почему я должен платить, если просто взял кофе с собой?»

Валерий Карпин: «Пиво – окей, но пять литров и в муку – не окей. Рюмка водки или бокал вина – окей, а пять бутылок – не окей. Везде нужно знать меру»

Криштиану Роналду: «Забивать – это самое сложное. Я адаптировался к современному футболу, особенностям клубов, сборных, лиг. Умный игрок адаптируется»

Шнякин ответил на критику пользователя Спортса’’ после матча с Перу: «Что из футбольного осталось за репортажем? Все важнейшие эпизоды отработали. «Катюша» – одна из акций РФС»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35576 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо
20 минут назад
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану
26 минут назадLive
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
27 минут назадТесты и игры
Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»
42 минуты назад
Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин вывели людей на улицы. Сейчас больше будут узнавать Артема. Возможно, все будут узнавать Акинфеева, если они будут втроем»
55 минут назад
Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед матчем с «Балтикой» я спросил игроков, нужно ли возвращать Сашу в состав. Ответ можно понять по заявке»
сегодня, 15:20
МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»
сегодня, 14:59
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
сегодня, 14:54
Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
сегодня, 14:50
Шнякин о вождении: «Четыре машины подряд повернули в мой ряд без поворотника, включая блюстителей порядка. Бешусь, жуткий триггер для меня»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
В Петербурге открылась посвященная «Зениту» фотовыставка: «Реализована к столетию клуба»
14 минут назадФото
Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»
31 минуту назад
Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м
сегодня, 15:05
Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»
сегодня, 14:43
Люксембург – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Польша – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год
сегодня, 14:39
Тренер Чили о матче с Россией: «Мы хотим доминировать. Россияне сильны как команда, не хочу никого выделять»
сегодня, 14:28
Финдиректор «Зенита» про отстранение от еврокубков: «Никогда не чувствовали себя в изоляции. Проводим 10-12 международных матчей в год и получаем опыт»
сегодня, 14:18
Анчелотти о 40-летнем Модриче в «Милане»: «Генетика и серьезное отношение к делу, все просто. В «Реале» он был единственным, кто не пропустил ни одной тренировки»
сегодня, 14:17