Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне

Кирилл Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с серией из 10+ игр с очками.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко ассистировал Адаму Фантилли в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:4) и продлил результативную серию до 10 игр.

На счету 25-летнего россиянина 19 (8+11) очков в 17 играх при полезности «+8». В последних 10 играх – 12 (3+9) баллов.

Марченко стал 5-м игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 10 или более матчей.

Ранее отличились Райан Джохансен (2014/15 – 2 серии, 13 и 10 игр), Кэм Эткинсон (2018/19, 12), Патрик Лайне (2021/22, 11) и Ричард Амбергер (2010/11, 10).

Сегодня Кирилл (17:59, нейтральная полезность) также отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.