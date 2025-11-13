  • Спортс
Дегтярев обсудил с Канделаки работу «Матч ТВ» и вручил ей медаль Озерова на форуме «Россия – спортивная держава»

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев встретится с заместителем генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг», управляющим директором «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Активную работу телеканала «Матч ТВ» на Международном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре обсудил сегодня с медиаменеджером Тиной Канделаки и ее командой. Телеканал традиционно является генеральным медиапартнером не только главного спортивного форума страны, но и Национальной спортивной премии.

Поэтому в ноябре нас ждет еще одно крупное медиасобытие. В эфире «Матч ТВ» зрители увидят трансляцию церемонии вручения одной из главных наград для тех, кто вносит вклад в развитие российского спорта. Мероприятие пройдет в Министерстве спорта России, расположенном в исторической усадьбе А. К. Разумовского в Москве.

Обсудили также и другие наши совместные телевизионные и кинопроекты на тему спорта не просто с телеканалом, а с полноценной спортивной платформой федерального уровня, которая в ноябре отметила свое десятилетие в эфире.

По этому поводу руководители и ведущие корреспонденты «Матч ТВ» отмечены ведомственными наградами Минспорта России и Олимпийского комитета России. Сегодня вручил Тине Канделаки медаль Николая Озерова – за вклад в популяризацию отечественного спорта», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМатч ТВ
logoМихаил Дегтярев
телевидение
logoТина Канделаки
Министерство спорта России
ОКР
Газпром-Медиа
