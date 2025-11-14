  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением
Видео
26

Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением

Брэд Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ.

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд достиг отметки 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:3). 

37-летний канадец дважды ассистировал партнерам и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне у него 20 (11+9) очков в 16 играх при полезности «минус 3». 

За карьеру в рамках регулярок – 1000 (435+565) баллов в 1116 играх за «Бостон» и «Пантерс». 

Маршанд стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков (101-м в октябре стал форвард «Тампы» Никита Кучеров). Среди действующих игроков лиги – 12-м. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoВашингтон
logoФлорида
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Хайруллина, Воробьева, Зыкова и Короткого хотели вызвать в сборную «России 25». Игроков СКА не пригласили из-за травм («Матч ТВ»)
20 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
27 минут назадLive
Морозов и Порядин попали в заявку «Спартака» на матч с «Северсталью». Иван пропустил 21 игру, Павел – 8
33 минуты назад
НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Швеции, «Каролина» примет «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса»
сегодня, 14:24
Врач сборной России Козлов про пиво как метод восстановления: «Оно способствует ароматизации тестостерона в эстроген. Отсюда «женский» тип жировых отложений. Есть методы лучше»
сегодня, 15:12
Семен Дер-Аргучинцев: «У Кравцова все есть, чтобы заиграть в НХЛ. Когда не дают шанса, ты мало что можешь сделать. Обстоятельства сложились не в его пользу»
сегодня, 14:48
Курбатов об МЧМ: «Партнерам ИИХФ интересно участие России. Часть компаний снизила финансирование. Можем только говорить: «Вы сами себе в ногу выстрелили»
сегодня, 14:29
Малкин о том, может ли «Питтсбург» выйти в плей-офф: «Конечно. Мы сменили тренеров, стараемся изо всех сил, Кросби играет невероятно. Это хорошая команда»
сегодня, 14:12
Артюхин о составе «России 25»: «В СКА есть молодые ребята, которые заслуживают приглашения, тот же Короткий. Но они не подходят под модель и философию игры, видимо»
сегодня, 13:48
Буцаев об отставке из «Сибири»: «Комментировать нечего. После тренировки объявили о прекращении сотрудничества, вот и все»
сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Кузнецов о сезоне «Салавата»: «Мы обязаны бороться за Кубок. Дайте время, мы будем в четверке Востока!»
8 минут назад
Батрак об отставке Буцаева из «Сибири»: «Логична, он уничтожил свою репутацию как тренера. Пытался закрутить гайки, вводил идиотские правила. Возвращению Епанчинцева все бы порадовались»
43 минуты назад
Артюхин об отставке Буцаева из «Сибири»: «Я бы дал ему больше времени. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально. К генменеджеру больше вопросов, селекция проведена отвратительно»
59 минут назад
Ротенберг пока не получал предложения возглавить «Сибирь» («Матч ТВ»)
сегодня, 15:19
Мартин Гернат: «Каждый соперник хочет обыграть «Локомотив», потому что мы чемпионы. Все пытаются показывать свою лучшую игру»
сегодня, 14:54
Михаил Федоров о Разине: «Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. Но не представляйте его тираном, он предъявляет претензии только по делу»
сегодня, 13:56
Тревор Мерфи: «Когда СКА проявил интерес, я понял: это шанс, который нельзя упустить. Это клуб с историей, с традициями. Играть здесь – большая честь»
сегодня, 13:27
Мерфи о противостоянии России и Канады: «В обеих странах хоккей – часть культуры. Дети растут с клюшкой в руках, это объединяет нас больше, чем разделяет»
сегодня, 12:36
Михаил Федоров о том, как отдыхает: «Могу прогуляться по парку, посидеть где-нибудь. О тусовках не думаю, алкоголь не пью»
сегодня, 11:50
Быков о ЦСКА: «Регулярный чемпионат длинный, у них еще будет время для исправления ситуации. У армейцев отличный набор хоккеистов»
сегодня, 10:43