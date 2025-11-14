Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением

Брэд Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ.

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд достиг отметки 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном » (6:3).

37-летний канадец дважды ассистировал партнерам и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне у него 20 (11+9) очков в 16 играх при полезности «минус 3».

За карьеру в рамках регулярок – 1000 (435+565) баллов в 1116 играх за «Бостон » и «Пантерс».

Маршанд стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков (101-м в октябре стал форвард «Тампы» Никита Кучеров). Среди действующих игроков лиги – 12-м.