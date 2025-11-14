Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Флориды».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:6).
В текущем сезоне у 40-летнего россиянина 12 (4+8) очков в 17 играх при полезности «+3».
Сегодня Овечкин (17:33, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости