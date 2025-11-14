Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне
Василий Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».
Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5).
В активе 24-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 19 играх в сезоне при полезности «+4».
Сегодня Подколзин (15:24, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости