Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в декабре в Майами (The Ring)
Пол и Джошуа подерутся в декабре.
Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут боксерский поединок в тяжелом весе.
Бой состоится в декабре в Майами, сообщает The Ring. О формате боя пока не сообщается.
Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но бой отменили после обвинений в домашнем насилии.
Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?10472 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Майка Коппинджера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости