Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу «Миротворца»

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
Двукратная чемпионка России Петросян в сентябре выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине. Бронзовый призер чемпионата страны Горбачева была заявлена на турнир как запасная.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
