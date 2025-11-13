Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу «Миротворца»

Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Двукратная чемпионка России Петросян в сентябре выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине. Бронзовый призер чемпионата страны Горбачева была заявлена на турнир как запасная.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.