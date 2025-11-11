Кубок мира. 1/16 финала. Дубов сыграет с Прагнанандхой, Есипенко встретится с Каймером, Гребнев против Вашье-Лаграва и другие партии

Дубов, Есипенко и Гребнев сыграют в 1/16 финала Кубка мира.

На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа пройдут матчи 1/16 финала.

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов, Андрей Есипенко и Алексей Гребнев поборются за выход в следующую стадию.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/16 финала

Начало партий – 12:40 по московскому времени (11 ноября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Даниил Дубов (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Алексей Гребнев (Россия)

Андрей Есипенко (Россия) – Винсент Каймер (Германия)

Фредерик Сване (Германия) – Шант Саргсян (Армения)

Юй Янъи (Китай) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Нильс Гранделиус (Швеция) – Пентала Харикришна (Индия)

Алексей Сарана (Сербия) – Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу)

Пранав Венкатеш (Индия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)

Эвондер Лян (США) – Габриэл Саркисян (Армения)

Ле Куанг Льем (Вьетнам) – Картик Венкатараман (Индия)

Маттиас Блюбаум (Германия) – Александр Донченко (Германия)

Сэм Шенкленд (США) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Вэй И (Китай) – Пархам Магсудлу (Иран)

Самуэль Севян (США) – Лоренцо Лодичи (Италия)

Левон Аронян (США) – Радослав Войташек (Польша)

Питер Леко (Венгрия) – Арджун Эригайси (Индия)

Полная сетка – здесь .

ПРИМЕЧАНИЕ : матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты 1/32 финала