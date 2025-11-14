Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне, отразив 37 из 40 бросков «Вашингтона». У вратаря «Флориды» 90,2% сэйвов и КН 2,60 в 5 играх
Даниил Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне НХЛ.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:3).
26-летний россиянин отразил 37 из 40 бросков (92,5%) и записал в актив 1-ю победу в сезоне (и в составе «Пантерс», куда перешел летом).
В 5 играх в текущей регулярке у Тарасова 90,2% сэйвов и коэффициент надежности 2,60.
