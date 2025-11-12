Игорь Акинфеев: «Никогда не считал себя супервеликим, суперталантом. Не надо думать о славе, деньгах, не надо строить идолов. Человек сам выбирает дорогу, главное – с нее не сбиться»
Игорь Акинфеев: никогда не считал себя супервеликим.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не считал себя супервеликим или суперталантом.
О работе тренером
«Я игрок ЦСКА. Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода.
Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу – пожалуйста. Чего греха таить, наверное, если в какой-то момент я понадоблюсь, я всегда рядом».
Об отношении к себе
«Никогда в жизни не считал себя супервеликим или суперталантом. Человек делает себя сам, выбирает свою дорогу. Главное – с нее не сбиться.
Не надо думать о славе, величии, деньгах. Не надо строить идолов», – сказал Акинфеев во время пресс-конференции, посвященной презентации книги «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».
