Акинфеев об автобиографии: «Все честно и по-настоящему, ни одно слово не придумано и не исковеркано. Всего 200 страниц получилось, не все истории еще рассказаны»
Игорь Акинфеев: в моей автобиографии все честно и по-настоящему.
Игорь Акинфеев заявил, что был откровенен в своей автобиографии.
«Без партнеров, коллег, друзей я бы не справился. Эти люди вдохновили меня на соцсети, написание книги. Давайте не будем далеко забегать. Мы писали, а получилось всего 200 страниц. Не все истории еще рассказаны.
В каждом интервью важна откровенность. Нет смысла врать или юлить. Что касается книги, я понимал, что это будет в руках людей. Ажиотаж до сих пор большой. Люди покупают, для нас это огромная радость.
Внутри все честно и по-настоящему. Ни одно слово не придумано и не исковеркано. Все от чистого сердца», – сказал Акинфеев во время пресс-конференции, посвященной презентации книги «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
