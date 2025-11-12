  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Геннадий Орлов: «Все в «Динамо» обрадуются, если Карпин подаст заявление об уходе. Как тренер ничего не выигрывал, нет титулов. Он не понимал, что Осипенко и Глебов не смогут стать лидерами?»
47

Геннадий Орлов: «Все в «Динамо» обрадуются, если Карпин подаст заявление об уходе. Как тренер ничего не выигрывал, нет титулов. Он не понимал, что Осипенко и Глебов не смогут стать лидерами?»

Геннадий Орлов: эксперимент «Динамо» с Карпиным не удался.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении «Динамо» в этом сезоне Мир РПЛ.

– «Динамо» Карпина – это главное разочарование первой половины сезона.

Он взял из «Ростова» двоих игроков – Осипенко и Глебова. Он что, не понимал, что они не смогут стать лидерами в новой команде? В этом его серьезный просчет.

Кроме того, Карпин – тренер, который ничего не выигрывал, у него нет титулов, он не знает, как это. А руководство его приглашало с расчетом, что «Динамо» наконец выстрелит, потратили много денег, а получилось полное разочарование.

В сборной Карпину намного легче, потому что там за команду играют футболисты «Локомотива» и ЦСКА – они приносят успех.

– Перспективы Карпина в «Динамо»? Уж очень активно поползли слухи, что вот-вот может все закончиться.

– Мне кажется, пример «Спартака», который уволил Станковича, очень сильный для динамовского клуба. Игры нет, он сам саркастически оценивает свою работу.

Мне кажется, если Карпин подаст заявление об уходе, все в «Динамо» обрадуются. Потому что эксперимент, очевидно, не удался, – сказал Геннадий Орлов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22302 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoГеннадий Орлов
logoРостов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДанил Глебов
logoМаксим Осипенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин о критике Мэддисона: «Смысл отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория – хорошо. Ну и что?»
1 минуту назад
Станислав Черчесов: «После «Спартака» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить еще умеете?». Хочу предложить им тест – пусть проведут один тур без ВАР»
11 минут назад
«Мусаев не был футболистом, тренер из него какой? Это цирк бесплатный. Талалаев футболист был приличный и мой кумир как тренер. «Балтика» гоняла «Краснодар» как тузик шавку». Стипиди об РПЛ
13 минут назад
«У руля «Спартака» нет профессионалов – нефутбольные люди. Только российский специалист может наладить ситуацию». Гершкович о клубе
28 минут назад
Роналду поздравил дочь с 8-летием: «Папа очень тебя любит 💖»
27 минут назадФото
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
41 минуту назад
Россия примет Перу в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 09:30
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
43 минуты назад
Карпин об экспертах на ТВ: «Из них никого не слушаю. Есть люди, с которыми я общаюсь лично и к их мнению прислушиваюсь»
51 минуту назад
Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ. Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29 («Ведомости»)
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Манаса. Россия U21 обыграла Иран U23, Кыргызстан против Бахрейна
42 минуты назадLive
«Спартак» должен возглавить россиянин. Если назначат иностранца, опять начнутся трансферы, непонятные траты, и очередной крах может произойти». Ковтун о тренере для красно-белых
58 минут назад
«Спартаку» нужен Черчесов. Надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым». Дьяков о клубе после отставки Станковича
сегодня, 12:34
Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»
сегодня, 12:22
Юрий Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи»
сегодня, 12:10
Экс-хавбек «Челси» Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем
сегодня, 11:16
Станислав Черчесов: «Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в «Ахмат». Со мной никто из московских команд не связывался»
сегодня, 10:55
Шишкин о «Спартаке»: «Всегда был сторонником назначения русского тренера – Аленичев, Шалимов, Юран. Почему не дать шанс, когда мы не играем в еврокубках?»
сегодня, 10:40
Ротенберг-младший о назначении гендиректором «Локомотива»: «Есть понимание, насколько важен клуб для железнодорожников. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков»
сегодня, 10:30
Матч России и Перу в Петербурге посетят более 40 тысяч зрителей
сегодня, 09:59