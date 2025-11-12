«Станкович ничего собой не представляет в мире футбола. Не умеет ни ставить игру, ни выбирать трансферы. Нужен кто-то молодой и энергичный». Смородская об отставке тренера «Спартака»

Ольга Смородская: Станкович ничего собой в мире футбола не представляет.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что отставка Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака » закономерна.

Во вторник красно-белые объявили о расторжении контракта с сербским специалистом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После первого круга Мир РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.

– Я сколько уже говорила об этом, сколько они будут терпеть? Потому что видно, что человек ничего собой в мире футбола не представляет. Ничего не умеет делать: ни ставить игру, ни выбирать подходящие команде трансферы.

– Кто бы подошел «Спартаку» в качестве главного тренера?

– Кто‑то молодой и энергичный.

– Россиянин или иностранец?

– Из россиян сейчас не из кого выбирать: все заняты, – сказала Смородская.