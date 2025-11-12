Тудор отказался возглавить «Спартак». Экс-тренер «Ювентуса» ждет предложений из топ-лиг (Metaratings)
Игор Тудор отказался возглавить «Спартак».
Агенты контактировали с бывшим тренером «Ювентуса» Игором Тудором на предмет возможной работы в «Спартаке», сообщает Metaratings.
Утверждается, будто представители хорвата заявили, что работа в РПЛ не является для специалиста приоритетной. На данный момент представители Тудора ждут предложений из ведущих чемпионатов.
Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Ювентус», который он покинул в октябре. До этого Тудор также тренировал «Лацио», «Марсель», «Верону» и другие клубы.
Ранее «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера Деяна Станковича, который занимал пост с мая 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25202 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости