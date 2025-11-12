  • Спортс
  Колосков о матче с Перу: «Нашим полезно проверить себя на фоне такой команды и стоит вспомнить, что их ждет после возвращения»
Колосков о матче с Перу: «Нашим полезно проверить себя на фоне такой команды и стоит вспомнить, что их ждет после возвращения»

Вячеслав Колосков: сборной России полезно проверить себя на фоне Перу.

Вячеслав Колосков высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Перу.

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

«Латиноамериканские команды всегда представляют собой серьезную силу, даже если это не Бразилия с Аргентиной и не Уругвай с Парагваем. У них традиционно очень техничные и атлетичные футболисты, отвечающие тем требованиям, которые есть в мировом футболе. 

Даже если сборная Перу сейчас приехала не в лучшем составе и не в лучшей форме, на фоне такой команды полезно проверить себя нашим футболистам, особенно молодым, которые пока еще не играли ни в еврокубках, ни в официальных матчах сборных.

Да и более опытным ребятам, которые в подобных соревнованиях не участвовали уже почти четыре года, стоит вспомнить хотя бы на базовом уровне, что их ждет после возвращения», – сказал почетный президент РФС.

