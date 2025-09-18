2

Макаров выбыл на 2-3 недели. У вингера «Динамо» ушиб колена и растяжение связок

Денис Макаров пропустит 2-3 недели из-за травмы колена.

Вингер «Динамо» травмировался в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Сочи» (4:0).

«В матче с «Сочи» Денис получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок.

По прилете мы провели инструментальный осмотр и все необходимые исследования – критического ничего нет, игрок будет восстанавливаться консервативно. Восстановление займет приблизительно около трех недель», – сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.

Агент Макарова Алексей Бабырь в комментарии «Спорт-Экспрессу» сообщил, что Денис выбыл на две недели.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
