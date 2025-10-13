  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мелехин о лимите: «Для российских футболистов это плюс, наверное. Сборная достаточно молодая, но иногда может не хватать опыта»
6

Мелехин о лимите: «Для российских футболистов это плюс, наверное. Сборная достаточно молодая, но иногда может не хватать опыта»

Виктор Мелехин дал комментарий о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Много разговоров сейчас ведется об ужесточении лимита. Стоит, не стоит. Какое твоё мнение как игрока с российским паспортом? Какие видишь плюсы и минусы?

– Для российских футболистов это, наверное, плюс. А если честно, я не могу сказать больше.

Когда лимит окончательно введут, тогда и будет понятно. Наша сборная достаточно молодая, и это хорошо в плане физической подготовки.

Но есть и минус – иногда может не хватать опыта. Молодые ребята, которые сейчас играют, все «голодные», все хотят побеждать. Я думаю, что в целом это хорошо.

– Есть инициатива проводить Кубок России без легионеров. Как ты к этому относишься? Это был бы интересный эксперимент или уровень турнира упадет?

– Я думаю, что уровень точно не упадет. Правда, я впервые слышу об этой инициативе от вас, – сказал защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Сетевое издание СП»
logoВиктор Мелехин
logoРостов
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Доннарумма в «Ман Сити» – лучший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Грилиш – 2-й, Дьокереш – 3-й
523 минуты назад
Пепе о 40-летнем Роналду: «Болельщикам будет тяжело, когда он решит закончить. Надеюсь, что он сможет играть еще много лет»
835 минут назад
Из Череповца в Москву транзитом через Ригу. Карьеру какого футболиста сборной России мы загадали?
53 минуты назадТесты и игры
Эдегор не будет играть еще месяц из-за травмы колена. Хавбек «Арсенала» пропустит 4 матча в АПЛ и 2 игры – в ЛЧ
655 минут назад
«Если Бог есть, то он с «Барсой». Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере
82сегодня, 13:49
Квалификация ЧМ-2026. Франции в гостях у Исландии, Германия сыграет с Северной Ирландией, Бельгия против Уэльса
25сегодня, 13:35
Черчесов о том, что не пожал руку Сперцяну после его стычки с Ндонгом: «Улица научила: если драка не твоя, лучше ее обойти стороной. Через пару дней пообщались»
31сегодня, 13:32
Быстров о «Спартаке»: «Станкович заслужил отставку – напокупали футболистов, но он не знает, что с ними делать. Берите Спаллетти – будете бороться за чемпионство»
25сегодня, 13:15
«ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать». Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м
132сегодня, 13:02
Дмитрий Аленичев: «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Не хотелось бы»
98сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Уругвай обыграл Узбекистан, Черногория примет Лихтенштейн
613 минут назад
Генсек РФС о совмещении Карпина: «Ситуация приемлемая. Но хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной»
413 минут назад
Исландия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
15 минут назад
Северная Ирландия – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
433 минуты назад
Маркус Рэшфорд: «Я очень долго находился в нестабильной обстановке – было сложно сохранять стабильную игру. Хочу быть в лучшей форме не иногда, а как можно чаще»
238 минут назад
«Мне часто говорили о новых Месси и Роналду, а в итоге было иначе. Батракову такое не грозит – правильный футболист во всех смыслах». Глушаков о хавбеке
2сегодня, 13:42
Товарищеский матч (U21). Россия в гостях у Беларуси
сегодня, 07:53
У Бремера разрыв мениска колена, защитника «Юве» прооперируют. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы «крестов»
17сегодня, 12:32
У Феррана перенапряжение мышц задней поверхности бедра. Форвард «Барсы» травмировался в сборной
1сегодня, 12:24
Женский «Локомотив» выиграл молодежную лигу. Ротенберг заявил: «Единая система подготовки игроков работает»
4сегодня, 12:10Фото