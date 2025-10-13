Мелехин о лимите: «Для российских футболистов это плюс, наверное. Сборная достаточно молодая, но иногда может не хватать опыта»

Виктор Мелехин дал комментарий о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Много разговоров сейчас ведется об ужесточении лимита. Стоит, не стоит. Какое твоё мнение как игрока с российским паспортом? Какие видишь плюсы и минусы?

– Для российских футболистов это, наверное, плюс. А если честно, я не могу сказать больше.

Когда лимит окончательно введут, тогда и будет понятно. Наша сборная достаточно молодая, и это хорошо в плане физической подготовки.

Но есть и минус – иногда может не хватать опыта. Молодые ребята, которые сейчас играют, все «голодные», все хотят побеждать. Я думаю, что в целом это хорошо.

– Есть инициатива проводить Кубок России без легионеров. Как ты к этому относишься? Это был бы интересный эксперимент или уровень турнира упадет?

– Я думаю, что уровень точно не упадет. Правда, я впервые слышу об этой инициативе от вас, – сказал защитник «Ростова » Виктор Мелехин .