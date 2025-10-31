Защитник «Ростова» Мелехин: «Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать внимания, не отвлекаться от игры»

Виктор Мелехин рассказал, как реагировать на поведение Артема Дзюбы на поле.

— Что он говорит? Как действует? Есть ли тычки локтями или подколы, на которые ты должен реагировать, но не реагируешь?

— Да. Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать внимания, не отвлекаться от игры и действовать сконцентрированно, — сказал защитник «Ростова».