Руни о гонке в АПЛ: «Арсенал» фаворит, «Сити» набирает обороты – победит кто-то из них. «Ливерпулю» будет непросто»

Уэйн Руни: считаю «Арсенал» фаворитом гонки в АПЛ.

Уэйн Руни поделился мнением о фаворитах в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

После 11 туров в турнирной таблице с 26 очками лидирует «Арсенал». «Манчестер Сити» идет вторым, набрав 22 балла. У «Ливерпуля » после 0:3 с «горожанами» 18 очков и 8-е место.

«Думаю, «Ливерпулю» сейчас будет непросто. Я знаю, что «Арсенал» потерял очки на выходных, но если посмотреть на их общую форму и на то, как «Манчестер Сити» набирает обороты, то «Ливерпулю» будет непросто.

Но сезон еще в самом начале, так что никогда не знаешь, что будет. Я думаю, что сейчас фаворитами являются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» будет немного нервничать из-за предстоящего матча с «Манчестер Сити », но, думаю, [в лиге] победит кто-то из них.

Я все еще, вероятно, склоняюсь к «Арсеналу». Считаю «Арсенал » небольшим фаворитом», – сказал Руни в подкасте BBC.