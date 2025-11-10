Вьери о Димарко: «Никто не доставляет мяч с фланга в штрафную лучше него. Не видел ничего подобного слева последние 20 лет»
Кристиан Вьери: Димарко лучше всех в мире доставляет мяч в штрафную с фланга.
Кристиан Вьери назвал Федерико Димарко лучшим в мире по доставке мяча в штрафную.
В воскресенье «Интер» обыграл «Лацио» в матче 11-го тура Серии А. Димарко отдал голевую передачу на Анж-Йоана Бонни.
«Несколько недель назад я говорил, что Димарко лучше всех в мире пасует с фланга в штрафную. И мне тут же стали говорить: «Нет, вот этот игрок, вон тот»...
И все же я повторю: никто в мире не отдает кроссы так, как Димарко. За последние 20 лет я ни разу не видел, чтобы кто-то так доставлял мяч в штрафную с левого фланга», – сказал бывший форвард «Интера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Даниэле Мари
